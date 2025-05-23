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Photo by form PxHere
Photo by form PxHere
Транспорт и дороги

В центре Рязани из-за полумарафона перекроют движение транспорта

Алексей Самохин

В связи с проведением в Рязани Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» — 9-го открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2025» будет перекрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта по маршруту спортивного мероприятия:

  • МАУК «Лесопарк»;
  • ул. Свободы;
  • площадь Свободы;
  • ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал;
  • ул. Кремлевский Вал;
  • Соборная площадь;
  • ул. Петрова;
  • проезд Речников;
  • Окское шоссе;
  • оз. Ореховое.

Стоянка будет запрещена с 22.00 23 мая до 13.00 24 мая. А движение транспорта будет ограничено 24 мая с 8.00 до 13.00.

Движение городского пассажирского транспорта организовано по определенной схеме.

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