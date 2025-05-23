В центре Рязани из-за полумарафона перекроют движение транспорта

В связи с проведением в Рязани Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» — 9-го открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2025» будет перекрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта по маршруту спортивного мероприятия:
- МАУК «Лесопарк»;
- ул. Свободы;
- площадь Свободы;
- ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал;
- ул. Кремлевский Вал;
- Соборная площадь;
- ул. Петрова;
- проезд Речников;
- Окское шоссе;
- оз. Ореховое.
Стоянка будет запрещена с 22.00 23 мая до 13.00 24 мая. А движение транспорта будет ограничено 24 мая с 8.00 до 13.00.
Движение городского пассажирского транспорта организовано по определенной схеме.
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