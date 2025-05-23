В центре Рязани из-за полумарафона перекроют движение транспорта

В связи с проведением в Рязани Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» — 9-го открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский Кремль — 2025» будет перекрыто движение, а также запрещена стоянка личного транспорта по маршруту спортивного мероприятия:

МАУК «Лесопарк»;

ул. Свободы;

площадь Свободы;

ул. Грибоедова от пересечения с ул. Свободы до ул. Кремлевский Вал;

ул. Кремлевский Вал;

Соборная площадь;

ул. Петрова;

проезд Речников;

Окское шоссе;

оз. Ореховое.

Стоянка будет запрещена с 22.00 23 мая до 13.00 24 мая. А движение транспорта будет ограничено 24 мая с 8.00 до 13.00.

Движение городского пассажирского транспорта организовано по определенной схеме.