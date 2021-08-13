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Пятница, 13 августа, 2021
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В Брянске 23-летний парень вовлек несовершеннолетнего в наркобизнес

Кристина Белова
В Брянске 23-летний парень вовлек несовершеннолетнего в наркобизнес
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Брянске 23-летний местный житель вовлек в продажу наркотиков несовершеннолетнего. Вместе они распространяли запрещенные вещества, делая закладки, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Обвиняемый втянул несовершеннолетнего в незаконный бизнес в феврале этого года. Связь они поддерживали в Telegram.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» и «Вовлечение несовершеннолетнего лица в совершение преступления».

На данный момент следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

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