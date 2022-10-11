В Башкирии за сутки погибли два пешехода и один велосипедист

В Башкирии за минувшие сутки погибли два пешехода и один велосипедист. Об этом рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Около восьми часов вечера в Мелеузовском районе на 1 км автодороги Салават-Зирган 26-летний местный житель за рулём «Chevrolet Lanos» совершил наезд на 64-летнего велосипедиста, который предположительно, двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, а также водительский стаж молодого человека не превышал одного года. По факту ДТП проводится проверка.

В десятом часу вечера в Чишминском районе на 4 км автодороги Кляшево-Сайраново-Новотроецк-Ибрагимово 43-летний житель Уфимского района, управляя «Газелью Некст», допустил наезд на 54-летнего уфимца, идущего в попутном направлении. В результате пешеход скончался от полученных травм. На одежде погибшего светоотражающих элементов не обнаружено. Начато разбирательство.

Сегодня в третьем часу ночи в Октябрьском районе Уфы на 1475 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 27-летний житель Ульяновской области, управляя грузовой «Газелью», совершил наезд на неустановленного пешехода. После чего на стоящий автомобиль «Газель» наехал грузовик «Volvo». В результате сильного удара пешеход погиб на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

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