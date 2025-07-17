В Башкирии создают первый в России исламский стриминговый сервис

В Башкирии началась разработка первого в России стримингового сервиса для мусульман. Платформа объединит религиозные фильмы, мультфильмы, сериалы, уроки по основам ислама и проповеди. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (ДУМ РБ) Айнура Биргалина.

«Духовное управление мусульман Республики Башкортостан совместно с технологическим партнёром FIM Technology начали разработку онлайн-платформы для исламского образования и современного стримингового сервиса», — сообщил муфтий.

Что будет на платформе

На первом этапе на платформу планируется загрузить более 200 уроков по основам ислама, записанных в колледже имени Марьям Султановой в Уфе; исламские фильмы, мультфильмы и сериалы.

В дальнейшем сервис будет доступен также в формате мобильного приложения и на Smart TV.

Совладелец уфимской компании FIM Technology, советник муфтия по цифровизации Марсель Нурлиев отметил, что техническая разработка платформы уже началась. По его словам, сервис будет объединять образовательный и развлекательный контент, а доступ к платформе планируется сделать бесплатным.

«Первые курсы появятся в ближайшие месяцы, а сам стриминговый сервис — на следующем этапе. Вопрос монетизации пока не рассматривается. Главная цель — чтобы религиозный контент был доступен широкой аудитории», — отметил Нурлиев.

На что потребуются деньги?

Хотя сама разработка платформы будет выполнена бесплатно, для запуска проекта потребуются вложения в серверную инфраструктуру и хранилища, техническую поддержку, производство видеоконтента, другие сопутствующие расходы.

По предварительным оценкам, на всё это нужно около 1,2 млн рублей.

Средства на реализацию проекта планируют собрать за счёт добровольных пожертвований. В ДУМ РБ призывают мусульман участвовать в благом деле, сделав садака аль-джария — непрерывную милостыню, которая, по исламскому учению, приносит пользу даже после смерти дарителя.