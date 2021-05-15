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Суббота, 15 мая, 2021
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В Александро-Невском районе построят станцию водоочистки

Елена Лобанова
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В Александро-Невском районе построят станцию водоочистки. Об этом заявил Николай Любимов на встрече с общественниками в субботу, 15 мая. 

Губернатор встретился с жителями района в микрорайоне «Северный». Местные пожаловались главе региона на плохое качество воды. Дело в том, что содержание железа там превышает санитарно-гигиенические нормы. Для этого нужна станция водоочистки. 

— Мы постараемся уже в этом году начать строительство, чтобы в следующем у вас была хорошая вода. Я поручу министерству ТЭК И ЖКХ вместе с Минфином региона проработать этот вопрос и внести предложения по бюджетному финансированию, — сказал Николай Любимов. 

Встреча с активистами проходила в сквере, который благоустроили в 2020 году по программе местных инициатив. В микрорайоне «Северный» проживает около 1 000 человек, которых переселили из аварийного жилфонда. Раньше там никогда не было зоны отдыха, поэтому местное ТОС выступило инициатором создания сквера. 

За 1,3 млн рублей расчистили территорию, озеленили, поставили уличное освещение, установили детскую площадку. 

— Для меня важно выслушать людей, увидеть, чем они живут, что их заботит и сделать для них как можно больше, поддержать все добрые начинания. Жители сами должны решать, что им нужно, а мы им будем помогать, – заключил глава региона. 

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