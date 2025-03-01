В администрации Рязани обсудили готовность к паводкам и профилактику пожаров

28 февраля в администрации Рязани прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы администрации Светланы Горячкиной. В заседании приняли участие руководители структурных подразделений, муниципальных предприятий и представители регионального МЧС.

Подготовка к паводкам

Члены комиссии обсудили готовность всех служб к возможному подъёму воды и подтоплению прибрежных районов города. В комплекс мероприятий входят:

Мониторинг паводковой обстановки,

Подготовка мостовых переходов в зонах подтопления,

Проверка систем оповещения и телефона «горячей линии»,

Готовность пунктов временного размещения и обеспечения горячим питанием.

Для обеспечения безопасного пропуска паводковых вод создана группировка сил, включающая 280 человек личного состава и 81 единицу техники, в том числе 2 лодки аварийно-спасательной службы для перевозки жителей в подтопляемых районах.

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Особое внимание уделено поселку Борки, где сформирована добровольная пожарная дружина из представителей комитета ТОС.

Профилактика пожаров

На заседании также рассмотрели ситуацию с пожарами в Рязани. С начала года в городе зарегистрировано 46 пожаров, в которых погибли 4 человека, 4 человека пострадали. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнём и неисправность электропроводки. Часто трагедии происходили в состоянии алкогольного опьянения или из-за позднего обнаружения возгорания.

Для снижения количества пожаров региональное ГУ МЧС проводит:

Адресную работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении,

Информирование населения через интернет-ресурсы, экраны в торговых центрах и управляющие компании,

Профилактические рейды совместно с сотрудниками администрации и полиции.

Работа в данном направлении продолжится в 2025 году.