В 2025 году начнут строить платный дублёр трассы Москва-Касимов

В 2025 году начнутся работы по строительству дублёра Егорьевского шоссе, соединяющее Москву и Касимов. Рабочее название новой трассы — Москва — Егорьевск — Тума — Касимов или М.Е.Т.К.

Издание «Коммерсант», ссылаясь на Минтранс Мособласти, сообщает: новая четырёхполосная трасса протяжённостью 36,2 км с девятью развязками и 32 мостами начнётся в подмосковном посёлке Томилино, пройдёт через Люберецкий округ, а также городские округа Котельники и Раменское. Затем соединится с ЦКАД вблизи села Гжель. Планируемый срок завершения строительства – 2027-2028 годы.

Дело в том, что действующее двухполосное Егорьевское шоссе — одна из самых загруженных областных дорог. Реконструировать её власти не решились, так как дорогу окружает плотная застройка. Предполагается, что дублёр выведет транзитный поток грузового транспорта из населённых пунктов, создаст дополнительную транспортную связь на участке между ЦКАД и МКАД.

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Отмечается также, что дублёр Егорьевского шоссе будет платным. Изначально на этапе заключения концессионного соглашения почти четыре года назад предполагаемые тарифы за проезд составляли 14,8 руб. за 1 км. Но они будут проиндексированы. Изменились также цифры строительства. Так, общий объём финансирования дороги с 2021 года вырос с 60 млрд до 110 млрд руб.