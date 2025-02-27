Уролог Алиев назвал ароматы, способные повысить уровень тестостерона

Эфирные масла с ароматами шалфея, сандала и пачули могут повысить уровень тестостерона у мужчин на 15%, рассказал NEWS.ru уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев. По его словам, эти запахи воздействуют на структуры головного мозга, отвечающие за выработку гормонов.

Тестостерон — главный мужской половой гормон, который играет важную роль в работе репродуктивной системы, формировании мышечной массы, поддержании костной ткани и уровня энергии. Низкий уровень тестостерона может привести к ухудшению самочувствия, снижению либидо, быстрой утомляемости и другим проблемам.

Алиев объяснил, что эфирные масла влияют на лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и гормональную регуляцию, стимулируя выработку тестостерона. Доказано, что аромат сандала способен повысить уровень этого гормона на 15%.

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«Рекомендуется добавлять две-три капли масла в диффузор или массажное масло», — отметил врач.