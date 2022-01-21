Учительница рязанской школы №34 написала заявление в полицию после обвинения в живодёрстве

В Рязани учитель русского языка и литературы школы №34 Надежда Ламтева обратились с заявлением в полицию после обвинения в живодёрстве, сообщает пресс-служба горадминистрации.

21 января в социальных сетях появилась информация, что педагог якобы на три месяца оставила в запертой квартире двух кошек и хомяка. Кроме того, был опубликован скриншот переписки, где раскрывались подробности гибели животных.

По словам учительницы, как сообщили в мэрии, неизвестные создали в соцсетях фейковую страницу с её личными данными, с которой велась переписка с «неправдивой, порочащей честь информацией».

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Также пресс-служба мэрии отметила, что с Ламтевой 10 лет живёт кошка, «она здорова и никогда не остается одна на долгое время».

По данным издания YA62.ru, зоозащитникам в руководстве школы №34 заявили, что педагог у них не работает. Однако на официальном сайте учреждения Надежда Ламтева числится в «графике проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году».