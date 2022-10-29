Суббота, 29 октября, 2022
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Туляки пожаловались на разрушенную детскую площадку на улице Кутузова

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Жители Тулы выразили недовольство из-за разрушенной детской площадки во дворе дома № на улице Кутузова, пишет Тульская пресса.

По словам очевидцев, на ее месте сделали парковку для машин.

«Рядом стоящую детскую площадку разобрали и поставили рядом с горкой. Гуляют дети, и не дай бог кто-то полезет и случится что-то плохое», – рассказал один из местных жителей.

В ГУ по Пролетарскому округу отметили, что детское игровое оборудование находились в аварийном состоянии, поэтому УК решила его демонтировать.

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