Трёх девушек-студенток из Гаи могли убить во сне

В городе Гай под Оренбургом продолжается расследование убийства трёх студенток медицинского колледжа. Источник сообщил порталу «Кугарчинские вести» о возможной версии смерти девушек.

Так, по данным издания, девушки могли спать во время нападения. Проснуться и убежать смогла только одна, двух других убили во сне. Выдвигается версия о том, что студенток могли накачать снотворным.

На данный момент следователи опечатали дверь квартиры на улице Молодёжной, 53, где случилась трагедия.

Напомним, убийство произошло 30 сентября. Преступник расправился с тремя девушками и сжёг квартиру, пытаясь замести следы.