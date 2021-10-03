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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Трёх девушек-студенток из Гаи могли убить во сне

Александр Ильин
Трёх девушек-студенток из Гаи могли убить во сне
Фото: Гай.рф

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В городе Гай под Оренбургом продолжается расследование убийства трёх студенток медицинского колледжа. Источник сообщил порталу «Кугарчинские вести» о возможной версии смерти девушек.

Так, по данным издания, девушки могли спать во время нападения. Проснуться и убежать смогла только одна, двух других убили во сне. Выдвигается версия о том, что студенток могли накачать снотворным. 

На данный момент следователи опечатали дверь квартиры на улице Молодёжной, 53, где случилась трагедия. 

Напомним, убийство произошло 30 сентября. Преступник расправился с тремя девушками и сжёг квартиру, пытаясь замести следы.

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