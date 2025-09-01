Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить больничный можно будет лишь на три дня, но есть важные нюансы, о которых рассказала юрист Екатерина Тютюнникова.

Что меняется с 1 сентября

Сейчас, по словам эксперта, врач может оформить электронный больничный на срок до 15 дней, а стоматолог — до 10. Однако с 1 сентября порядок выдачи будет зависеть от того, сколько раз вы болели.

Если в течение последних шести месяцев вы уже брали четыре больничных листа, то в пятый раз сможете получить документ только на три дня. Это правило будет действовать до 1 сентября 2031 года. В подсчете учитываются абсолютно все больничные, вне зависимости от диагноза, врача и клиники.

Если вы болеете дольше трех дней, врач не сможет продлить больничный в одиночку. Чтобы получить дополнительные дни, потребуется одобрение врачебной комиссии, состоящей из нескольких специалистов. Без такого решения оплатить больничный свыше трех дней не смогут ни работодатель, ни Фонд социального страхования.

Кому не стоит беспокоиться

Новые правила не коснутся всех без исключения. По словам юриста, есть несколько исключений:

уход за больными детьми и родственниками;

прохождение медицинской реабилитации;

лечение тяжелых и социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит и другие);

заболевания, требующие заместительной почечной терапии.

Почему вводят новые правила

Как объясняет Минздрав, цель реформы — сделать систему выдачи больничных более прозрачной и сократить количество необоснованных случаев, когда работники злоупотребляют своим правом. Врач, выдающий пятый и последующие больничные, обязан будет проверить информацию о предыдущих случаях через единую систему ФСС.

Эксперт советует гражданам уже сейчас внимательнее следить за количеством выданных больничных. Если у вас хронические или повторяющиеся заболевания, стоит заранее подготовить медицинские документы.