Вторник, 26 ноября, 2024
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Три человека пострадали при прорыве трубы в Санкт-Петербурге

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Алексей Самохин
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В ночь на вторник в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария.

Как сообщает 78.ru, 26 ноября у дома № 27, корпус 1, по улице Маршала Захарова, рядом с проезжей частью прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы сообщают о сильном парении и о том, что колёса автомобилей оказались затоплены. Движение транспорта на улице перекрыли на участке от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара.

В результате прорыва пострадали три человека — всех пострадавших доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Люди пытались выбраться из автомобиля, оказавшегося в кипятке. Ожоги получили 33-летний и 70-летний мужчины, а также 67-летняя сотрудница школы.

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