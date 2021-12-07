ТРЦ «Премьер» в Рязани пояснил, как работает после нового распоряжения губернатора

Официальная группа ТРЦ «Премьер» в Рязани пояснила порядок работы после нового распоряжения губернатора Николая Любимова.

В соответствии с п. 12.1. Распоряжения Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг (в редакции от 03.12.2021) посещение гипермаркета «АШАН» и АПТЕК осуществляется через ОТДЕЛЬНЫЙ вход БЕЗ предъявления документов.

Посещение самого ТРЦ «Премьер» посетителями остаётся по-прежнему ТОЛЬКО при предъявлении:

Реклама

— QR-кода, полученного на портале ГОСУСЛУГ, ИЛИ справки медицинской организации, подтверждающими получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или однокомпонентной вакцины;

— либо QR-кода, полученного на портале ГОСУСЛУГ, ИЛИ справки медицинской организации, подтверждающими, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

— либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

— документа, удостоверяющего личность.