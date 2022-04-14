Трансляция отчёта губернатора Любимова депутатам Рязанской областной Думы

В четверг, 14 апреля, губернатор Николай Любимов выступает на заседании областной Думы с отчётным докладом о результатах работы правительства Рязанской области в 2021 году.
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Смотрите трансляцию заседания.
В четверг, 14 апреля, губернатор Николай Любимов выступает на заседании областной Думы с отчётным докладом о результатах работы правительства Рязанской области в 2021 году.
Смотрите трансляцию заседания.
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