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Четверг, 14 апреля, 2022

Трансляция отчёта губернатора Любимова депутатам Рязанской областной Думы

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Трансляция отчёта губернатора Любимова депутатам Рязанской областной Думы

7info

В четверг, 14 апреля, губернатор Николай Любимов выступает на заседании областной Думы с отчётным докладом о результатах работы правительства Рязанской области в 2021 году.

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Смотрите трансляцию заседания.

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