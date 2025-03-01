Театр на Соборной представил спектакль «Иваново детство», приуроченный к 80-летию Победы

27 февраля в Рязанском театре юного зрителя состоялся показ спектакля «Иваново детство», основанного на повести В. Богомолова «Иван» и приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Постановка погружает зрителей в историю мальчика, в честь которого и названа пьеса, позволяя проследить его нелёгкую судьбу. Постановка предназначена для зрителей старше 12 лет.

Спектакль «Иваново детство», пропитанный исключительно русским колоритом с его по-доброму ироничным юмором даже в самых безысходных ситуациях, входит в резонанс с чувствами гостей постановки благодаря знакомой каждому гражданину центральной теме – Великой Отечественной войне, губительной и поворотной не только в российской, но и мировой истории. Главный герой, Иван, олицетворяет собой классический, но оттого не менее трогательный образ тогдашних детей – самоотверженных, смелых, лишённых возможности быть беспечными. Персонажи, окружающие его – взрослые, кажущиеся хладнокровными и собранными, ибо время обязывает, однако и они не могут отказаться от терзающих чувств в эти непростые времена. Старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч, капитан Холин и фельдшер Мария – все они любят, боятся и переживают за Ваню, «рвущегося в бой» ради мамы, которую он на протяжении всего действа видит в своих снах. Именно её голосом в интермедиях озвучиваются реальные письма младшего поколения тех лет.

Трогающий до глубины души спектакль ставится при поддержке Российского института театрального искусства ГИТИС. Продолжительность – 1 час 15 минут. Участвует в программе «Пушкинская карта».

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12+

Полина Иманова