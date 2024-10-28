Продвижение российских вооружённых сил на территории Южного Донбасса привело к тому, что даже украинская пропаганда вынуждена была признать сложность ситуации. Военный блогер Юрий Подоляка описывает её ещё более эмоционально, утверждая о «оглушительных поражениях ВСУ» на этом направлении. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Кураховское направление

На выходных стало известно об освобождении населённого пункта Богоявленка, где российские войска водрузили флаг в центре посёлка. Подоляка отмечает:

«Наши бойцы спокойно стоят на крыше одного из самых высоких зданий, что свидетельствует об отсутствии страха перед снайперами и дронами противника. Это говорит о том, что вся окружающая территория очищена от врага».

По его словам, российские войска продвигаются настолько быстро на рубежах Шахтерского, Новоукраинки и Богоявленки, что оборона противника фактически распадается. Подоляка считает, что действия ВС России «буквально ошеломили» врага.

Оборона ВСУ рушится

Ключевые оборонительные рубежи ВСУ, строившиеся более двух лет, были взяты за считанные дни. Основной причиной этого, по мнению Подоляки, является нехватка личного состава у украинских сил.

«Линия Шахтерское—Новоукраинка—Богоявленка прорвана за два дня. Подобного ещё не было в истории противостояния. Надеюсь, что такие операции станут нормой, а не исключением», — пишет он.

Согласно данным блогера, все три населённых пункта теперь находятся под контролем российских войск, противник был вынужден оставить опорные пункты между ними. Также освобождена Катериновка, что открывает российским войскам возможность продвижения к реке Волчья в районе Константинополя. ВС РФ сейчас находятся всего в 16 километрах от этой цели.

Подоляка предполагает, что российской армии потребуется ещё два таких же рывка, как на Шахтерском участке. Оборонительные сооружения противника здесь слабы — в основном это наспех выкопанные окопы. Если в это время российские части из группировки «Центр» предпримут наступление с севера и преодолеют 10-12 километров, то вся Кураховская группировка ВСУ окажется в окружении.

Штурм Селидово и Угледарский фронт

Штурмовые действия в Селидово продолжаются. Подоляка утверждает, что на Угледарском фронте сейчас разворачивается «уникальная наступательная операция», демонстрирующая высокий уровень оперативного мастерства российского командования. Он отмечает, что ошибки прошлого учтены, нынешняя организация боевых действий проводится на гораздо более высоком уровне.

На севере российские войска из группировки «Центр» также добиваются значительных успехов, украинские эксперты это начинают признавать, хоть и с явным недовольством.