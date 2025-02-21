Стало известно, кому поручили расследовать дело о резонансном ДТП со скорой в Белгороде

Расследовать дело о резонансом ДТП в центре Белгорода поручили военному следственный отдел СК по Белгородскому гарнизону, выяснило издание «Фонарь».

Изначально историей занялась полиция. Однако вскоре стало известно, что в ней фигурируют военнослужащие, что и повлияло на это решение.

Авария произошла 7 февраля. Тогда водитель BMW на высокой скорости въехал в машину скорой помощи.

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В итоге погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Их похоронили 21 февраля.

Двух военных, которые находились в иномарке на момент ДТП, перевели на лечение в Москву. Это Рамазан Гаджимурадов и Мурад Мусаев.

Сначала возникала версия, что водитель, Гаджимурадов, был пьян, но его родственники опровергли эту информацию.