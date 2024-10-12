Стало известно, как казаки относятся к квадроберам

Некоторые проявления популярного среди молодежи увлечения квадробингом могут иметь негативные последствия, отметил начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин в беседе с NEWS.ru. Он призвал молодежь не поддаваться деструктивным увлечениям и напомнил о важности следования традиционным ценностям.

«Казаки всегда с уважением относились к природе, труду и дисциплине. Подобные игры не только отвлекают детей от саморазвития, но и формируют неправильные ориентиры. Русская православная церковь учит нас стремиться к образу и подобию Божьему, а не уподобляться скотам», — подчеркнул Прокопишин.

Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые дети, вовлеченные в квадробинг, могут терять связь с реальностью, что указывает на возможные проблемы с психическим здоровьем. Агрессивное поведение, порождаемое этими играми, формирует негативный образ квадроберов в обществе.

Прокопишин призвал детей осознать, что участие в подобных увлечениях не должно приводить к агрессии или нарушению общественных норм. Он категорически осудил эту субкультуру, заявив, что она противоречит казачьим и православным традициям, призывающим к духовности и дисциплине.