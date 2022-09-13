Стала известна программа Дня города в Рязани

Управление культуры администрации Рязани опубликовало афишу мероприятий Дня города.
Напомним, из-за лесных пожаров празднование перенесли на 17 сентября. В этот день рязанцев ожидают различные мероприятия.
Лыбедский бульвар:
12:00–15:00 Детский день города «Азбука Рязани» (со стороны почтамта)
12:00–18:30 гастрономический фестиваль «Вкусы города» (со стороны цирка).
18:30–21:00 Праздничный концерт.
Территория Хлебозавода № 1:
12:00–18:00 Территория искусства «Завод»
Кремлёвский сквер:
13:00–17:00 Городской пикник
Лесопарк:
12:00 Всероссийский день бега «Кросс нации»
16:00–19:00 Фестиваль «Город — Р»
Мероприятия в районах города:
12:00–13:00 праздничная программа «Парад талантов» (площадь перед МКЦ)
14:00–15:30 Праздничная программа «Хочу признаться городу в любви (сквер им. А.В. Александрова)
17:00–21:00 Праздничная программа «Московский. 50 лет на городской орбите» (площадь перед «ДК «Приокский»)
18:00–20:00 Фестиваль «Выход в космос разрешаю» (Зеленый театр ЦПКиО).
В течение дня пройдёт Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань».