Стала известна программа Дня города в Рязани

Управление культуры администрации Рязани опубликовало афишу мероприятий Дня города.

Напомним, из-за лесных пожаров празднование перенесли на 17 сентября. В этот день рязанцев ожидают различные мероприятия.

Лыбедский бульвар:

12:00–15:00 Детский день города «Азбука Рязани» (со стороны почтамта)

12:00–18:30 гастрономический фестиваль «Вкусы города» (со стороны цирка).

18:30–21:00 Праздничный концерт.

Территория Хлебозавода № 1:

12:00–18:00 Территория искусства «Завод»

Кремлёвский сквер:

13:00–17:00 Городской пикник

Лесопарк:

12:00 Всероссийский день бега «Кросс нации»

16:00–19:00 Фестиваль «Город — Р»

Мероприятия в районах города:

12:00–13:00 праздничная программа «Парад талантов» (площадь перед МКЦ)

14:00–15:30 Праздничная программа «Хочу признаться городу в любви (сквер им. А.В. Александрова)

17:00–21:00 Праздничная программа «Московский. 50 лет на городской орбите» (площадь перед «ДК «Приокский»)

18:00–20:00 Фестиваль «Выход в космос разрешаю» (Зеленый театр ЦПКиО).

В течение дня пройдёт Фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань».