В Рязанской области средняя продолжительность жизни составляет 73,2 года. Об этом сообщили в Рязаньстате.

За 10 лет она выросла на 2,5 года, по этому показателю регион занимает третье место в ЦФО. Среди рязанцев 87,4 тыс.жителей старше 73 лет. Это 8% населения. Из них 44 человека перешагнули вековой рубеж.

55% рязанцев систематически занимаются спортом, 57,2% — ежегодно проходят профилактические медосмотры или диспансеризацию. Причем, среди жителей старше трудоспособного возраста эта доля составляет 65,3%.