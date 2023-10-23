Специалист объяснила, как правильно оказывать первую помощь при инсульте

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Александра Серегина объяснила, как правильно оказывать первую помощь при инсульте.

Инсульт является серьезным заболеванием, которое требует незамедлительной медицинской помощи. Раннее распознавание и оказание первой помощи при подозрении на инсульт могут существенно повлиять на результаты лечения и способствовать быстрому восстановлению пациента.

1. Распознавание инсульта. Инсульт происходит, когда кровеносный сосуд, обеспечивающий кровообращение в мозге, закупоривается или разрывается. В результате этого, часть мозга перестает получать достаточное количество крови и кислорода, что может привести к повреждению мозговых клеток. Обратите внимание на следующие признаки, которые могут указывать на инсульт:

— потеря силы в одной половине тела или на одной стороне лица. Это может проявляться как слабость, онемение или покалывание;

— затрудненная или нечеткая речь. Пострадавший может испытывать трудности в выражении мыслей или понимании сказанного;

— внезапные проблемы со зрением, особенно в одном глазу или на одном глазу;

— внезапные головокружения, потеря равновесия или координации движений;

— внезапные и сильные головные боли без видимой причины.

2. Вызов экстренной медицинской помощи: при подозрении на инсульт, срочно вызовите скорую помощь или другую экстренную службу, чтобы пациент получил профессиональную медицинскую помощь как можно скорее. Быстрая реакция и своевременная доставка в больницу оказывают влияние на возможности лечения и восстановления здоровья пациента.

3. Предоставление комфорта и поддержки: в то время, пока вы ожидаете прибытия скорой помощи, помогите пострадавшему оставаться спокойным и удобно расположившимся. Обеспечьте ему поддержку и уверьте, что помощь уже в пути. Важно помнить, что инсульт может вызвать страх и беспокойство, поэтому ваши успокаивающие слова и присутствие могут быть ценными для пациента.

4. Не предлагайте еду или питье: во время инсульта может существовать риск асфиксии из-за нарушения глотательных функций. Поэтому не предлагайте пострадавшему никакую пищу или напитки до прибытия медицинского персонала.

5. Не предоставляйте лекарства: если у вас нет медицинской подготовки, не пытайтесь давать пострадавшему какие-либо лекарства, так как неправильное использование может причинить больше вреда, чем пользы.

Оказание первой помощи при инсульте является важным шагом в спасении жизни пострадавшего. Раннее распознавание признаков инсульта, вызов экстренной медицинской помощи и обеспечение комфорта и поддержки могут способствовать успеху и эффективности лечения. Помните, что эта информация не заменяет медицинскую консультацию, и в случае подозрения на инсульт всегда обратитесь за помощью к профессионалам.