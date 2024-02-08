Сорокина раскрыла брачную статистику Рязанской области за январь

В январе 2024 года в Рязанской области зарегистрировано 257 браков, сообщила ВКонтакте руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.
По сравнению с январём прошлого года браков заключено меньше — тогда зарегистрировали отношения 290 пар.
Средний возраст январских женихов — 36 лет, женившихся впервые — 26,5 лет. Невесты моложе: средний возраст 33,8 года, впервые вышедших замуж — 24 года.
Возраст рязанских молодожёнов несколько меньше среднего по России.
30% заключённых в январе браков — повторные для него и для неё.
Браков, где он и она регистрировали свои отношения впервые, — 40%.
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