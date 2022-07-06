Собянин объяснил разницу в доходах Москвы и Рязани

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил разницу между доходами Москвы и других городов России, сообщает ТАСС.

— Мы все живем по одной формуле — и Рязань, и Кострома, и Москва, и Петропавловск, и т. д.; все регионы живут по одной формуле распределения налогов, — заявил Собянин.

При этом, по словам мэра столицы, производительность труда там выше других городов в 2-5 раз, следовательно и налоги выше. Происходит это не потому что москвичи работают по 18 часов, а из-за возможностей, которые даёт большой город.

Что это за возможности, Собянин не пояснил.

Также политик подчеркнул, что в городе надо создавать благоприятную среду для человека, тогда люди будут инвестировать в него, связывать свою судьбу.