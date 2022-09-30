«Собирает данные мобилизованных!»: Гладкову пожаловались на его помощника

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на жалобу местного жителя на «сбор личных данных мобилизованных», пишет Go31.ru.

Белгородец уточнил, что «некий Иван Будлов» собирал их в комментариях на странице Гладкова. Однако губернатор пояснил, что этот человек является главой его администрации и заместителем.

«Личные данные он по закону собирать не может, но контакты людей, обратившихся за помощью, он собирать имеет право. Не переживайте, это приличный человек», – рассказал Гладков.

Чиновник призвал жителей региона не переживать и сохранять спокойствие.