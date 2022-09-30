Пятница, 30 сентября, 2022
powder

«Собирает данные мобилизованных!»: Гладкову пожаловались на его помощника

На главнуюНовости мира
Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на жалобу местного жителя на «сбор личных данных мобилизованных», пишет Go31.ru.

Белгородец уточнил, что «некий Иван Будлов» собирал их в комментариях на странице Гладкова. Однако губернатор пояснил, что этот человек является главой его администрации и заместителем.

«Личные данные он по закону собирать не может, но контакты людей, обратившихся за помощью, он собирать имеет право. Не переживайте, это приличный человек», – рассказал Гладков.

Чиновник призвал жителей региона не переживать и сохранять спокойствие.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/