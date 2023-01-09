Смолян возмутила открытая реклама наркотиков на жилых домах

Жители Смоленска обратили внимание на открытую рекламу нелегальной работы на жилом доме на улице Крупской, написал SmolDaily.

Подобную картину можно наблюдать также на улицах на Попова и 25 Сентября. Смолян возмутила наглость продавцов наркотиков.

«Хотелось бы, чтобы местные власти уделили внимание данной проблеме и постарались максимально убрать подобного рода «рекламу» с фасадов зданий в городе», – отметили горожане.

Местные жители подчеркнули, что такие граффити портят фасады зданий и жизни людей, в том числе подростков.