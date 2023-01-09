Понедельник, 9 января, 2023
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Смолян возмутила открытая реклама наркотиков на жилых домах

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Жители Смоленска обратили внимание на открытую рекламу нелегальной работы на жилом доме на улице Крупской, написал SmolDaily.

Подобную картину можно наблюдать также на улицах на Попова и 25 Сентября. Смолян возмутила наглость продавцов наркотиков.

«Хотелось бы, чтобы местные власти уделили внимание данной проблеме и постарались максимально убрать подобного рода «рекламу» с фасадов зданий в городе», – отметили горожане.

Местные жители подчеркнули, что такие граффити портят фасады зданий и жизни людей, в том числе подростков.

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