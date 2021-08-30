Смоленский губернатор Островский госпитализирован с серьезным переломом голени

Глава Смоленской области Алексей Островский получил серьезную травму во время игры в баскетбол, пишет Смоленская народная газета.

По словам губернатора, он боролся за подбор мяча под кольцом, однако неудачно наступил на мяч правой ногой и получил повреждение.

«Нога с мяча соскользнула и в результате — сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав», – пояснил Островский.

В ближайшее время политику предстоит уже третья операция. Он находится на лечении две с половиной недели.

Фото – О чем говорит Смоленск