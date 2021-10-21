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Четверг, 21 октября, 2021
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Следствие не исключает, что пропавшая рязанка Логунова жива и здорова

7info

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Следствие не исключает, что пропавшая в Рязани Елена Логунова жива и здорова. Об этом, со ссылкой на руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел Андрея Карнова, сообщает «Комсомольская правда».

Авторы статьи предполагают, что девушка действительно могла потеряться, но затем вышла на связь, поэтому её мать так странно себя ведёт.

Говорится в статье и о биллинге маршрутка мужа Елены Александра Логуновой в день её пропажи. Его представила во время телешоу детектив Екатерина Шумякина.

Журналисты отмечают, что источник биллинга неизвестен, его достоверность никем не подтверждена.

Адвокат Александра Иван Беззубцев называет биллинг фальшивкой. По мнению юриста, кто-то продал шоуменам фальшивую информацию. Если бы данные действительно были слиты, человека, продавшего их нашли бы и отправили под суд.

Адвокат показал талон из ОМВД. В нем отмечено, что в 18.15 Александр подал заявление о пропаже жены. После чего обязательный опрос заявителя минимум на полчаса. А по данным биллинга уже через 13 минут в 18.28 мужчина оказался в 8 километрах от ОМВД на улице Сысоевской.

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