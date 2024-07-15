Синоптику прогнозируют жару в Рязанской области до концы рабочей недели

МЧС России по Рязанской области выпустило новое метеопредупреждение. Оно связано в высокой температурой воздуха.

Сообщается, что со вторника по четверг в регионе ожидается жара до 30-33°С. В связи с этим рязанцам напоминают о правилах поведениях на природе.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о запрете посещения лесов, и разведении костров, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», — пишет пресс-служба ведомства.