Понедельник, 15 июля, 2024

Синоптику прогнозируют жару в Рязанской области до концы рабочей недели

Автор: Кристина Аманн

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жара
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МЧС России по Рязанской области выпустило новое метеопредупреждение. Оно связано в высокой температурой воздуха.

Сообщается, что со вторника по четверг в регионе ожидается жара до 30-33°С. В связи с этим рязанцам напоминают о правилах поведениях на природе.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о запрете посещения лесов, и разведении костров, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем», — пишет пресс-служба ведомства.

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