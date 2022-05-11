Щёголев официально представил врио губернатора Рязанской области Павла Малкова

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев официально представил в Рязани врио главы региона Павла Малкова. Трансляция церемонии опубликована в группе облправительства.

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Мероприятие прошло в здании правительства Рязанской области. В нём также приняли участие руководители министерств, представители общественных объединений, Николай Любимов.

Игорь Щёголев в своём выступлении заявил, что в Рязанской области есть над чем работать и надеется в ближайшем времени увидеть перемены к лучшему.

Малков поблагодарил за оказанное президентом доверие, сказав, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.

«Задача нелёгкая, задача сложная, но выполнимая», — считает врио губернатора.

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Николай Любимов добавил, что собирается помогать рязанскому региону в меру возможностей.