Щёголев официально представил врио губернатора Рязанской области Павла Малкова

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев официально представил в Рязани врио главы региона Павла Малкова. Трансляция церемонии опубликована в группе облправительства.
Мероприятие прошло в здании правительства Рязанской области. В нём также приняли участие руководители министерств, представители общественных объединений, Николай Любимов.
Игорь Щёголев в своём выступлении заявил, что в Рязанской области есть над чем работать и надеется в ближайшем времени увидеть перемены к лучшему.
Малков поблагодарил за оказанное президентом доверие, сказав, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.
Николай Любимов добавил, что собирается помогать рязанскому региону в меру возможностей.