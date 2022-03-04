Семья эвакуированных из ЛНР воссоединилась в Рязани

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала историю воссоединения семьи эвакуированных из ЛНР.

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Во время работы «Правового поезда» в ПВР с эвакуированными гражданами из ДНР и ЛНР, к нам обратилась женщина с просьбой о приезде её детей к ней, в ПВР в Рязанской области.

Во время эвакуации из ЛНР её детей отправили раньше в Воронежскую область. Дети взрослые 22 и 24 года, но у сына инвалидность 2 группы, а дочь с аутизмом. Сама женщина прибыла в Рязанскую область со своей пожилой мамой, которая самостоятельно не передвигается.

Женщина не находила себе покоя без детей. Всю жизнь они всегда были с ней рядом и нуждались в её помощи. Она решила отпустить их одних только ради спасения жизней детей. Уехать, и оставить свою беспомощную маму одну она тоже не могла.

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Я обратилась за помощью к своему коллеге, Уполномоченному по правам человека в Воронежской области С. В. Канищеву. Он оперативно разыскал детей. Им купили билеты, посадили на поезд и второго матра мама, совместно с сотрудниками ПВР, уже встретила своих детей на вокзале.

От всей души благодарю своего коллегу, Уполномоченного по правам человека в Воронежской области Сергея Владимировича Канищева за оказанную помощь и оперативное решение вопроса!