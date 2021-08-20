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Сельскохозяйственные предприятия Ухоловского района преодолели символический рубеж, намолотив 100 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

По состоянию на 19 августа в районе обмолочено 93,3 % площадей – 35,4 тыс. га, намолочено 103,7 тыс. тонн зерна, при урожайности 29,3 ц/га.

Наивысший результат по валовому сбору получен в КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И. – 16,3 тыс. тонн, СПК «Богородицкий» – 12,6 тыс. тонн, ИП ГКФХ Абашкин В.В. и ООО «КурскАгроАктив» – по 9,3 тыс. тонн.

Лучшие показатели по урожайности достигнуты в ООО «Мир» — 47,7 ц/га, СПК «Богородицкий» – 44,2 ц/га, ИП Светиков А.В. – 39,3 ц/га.

И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Василий Запорожец направил поздравление аграриям Ухоловского района с намолотом 100 тысяч тонн зерна.