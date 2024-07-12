Пятница, 12 июля, 2024

С сентября 2024 года в Рязанской области начнет работу реестр домашних животных

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

С 1 сентября 2024 года в Рязанской области будет запущен электронный реестр домашних животных. Он будет формироваться на базе информации, полученной от государственных ветеринарных учреждений региона.

В реестре будут отражаться вид, пол, порода, окрас, дата рождения (год рождения), кличка. Также должно присутствовать наличие электронного чипа (идентификационный номер). Помимо это понадобится информация о вакцинации против бешенства и адрес фактического проживания животного.

Владельцы должны будут предоставить свое ФИО, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон и адрес электронной почты. Доступ к информации из реестра будет бесплатно предоставляться органам власти, юридическим и физическим лицам по письменному запросу.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Рязанской области вводится обязательная регистрация собак. Регистрировать питомцев других видов можно будет на добровольной основе. Процедура будет бесплатной и проводиться в государственных ветеринарных учреждениях.

Создание реестра поможет решать проблемы безнадзорных животных, повысит ответственность владельцев и облегчит мониторинг вакцинации животных.

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