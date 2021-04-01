Рязанец, занимавшийся самолечением, получил серьёзную проблему с глазами

Пресс-служба больницы имени Семашко рассказал историю рязанца, который получил серьёзную проблему, занимаясь самолечением.

50-летний мужчина пришёл на приём к офтальмологу Марине Скопинцевой. Он жаловался на слезотечение, сильный зуд и ощущение засоренности глаз. После обследования выяснилось, что эти симптомы появились у него после самолечения.

За 10 дней до визита к врачу, рязанец заметил покраснение глаз. Он накупил в аптеке разных капель и начал лечение.

– Из-за безрассудного использования большого количества лекарств, мужчине стало гораздо хуже, боль и неприятные ощущения в глазу усилились, и только тогда он все-таки решил посетить специалиста, – говорится в сообщении больницы.

Через 7 дней лечения состояние здоровья мужчины заметно улучшилось.