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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанец, занимавшийся самолечением, получил серьёзную проблему с глазами

7info

Пресс-служба больницы имени Семашко рассказал историю рязанца, который получил серьёзную проблему, занимаясь самолечением.

50-летний мужчина пришёл на приём к офтальмологу Марине Скопинцевой. Он жаловался на слезотечение, сильный зуд и ощущение засоренности глаз. После обследования выяснилось, что эти симптомы появились у него после самолечения. 

За 10 дней до визита к врачу, рязанец заметил покраснение глаз. Он накупил в аптеке разных капель и начал лечение. 

– Из-за безрассудного использования большого количества лекарств, мужчине стало гораздо хуже, боль и неприятные ощущения в глазу усилились, и только тогда он все-таки решил посетить специалиста, – говорится в сообщении больницы.

Через 7 дней лечения состояние здоровья мужчины заметно улучшилось. 

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