Рязанцам напомнили об опасности клещей

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ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало напоминание о болезнях, которые могут последовать после укусов клещей.

Поражают центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, а также негативно влияют на опорно-двигательный аппарат клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Чтобы избежать заражения, стоит придерживаться правил, которые не допустят укуса насекомого.

Выезжая на природу, надевайте одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей;

Вернувшись домой, осматривайте кожные покровы;

Не приносите букеты лесных растений в дом. Там могут находиться клещи;

После прогулки осматривайте домашних животных;

При выезде на отдых выбирайте место без травянистого покрова и зарослей.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили на своем теле клеща, не стоит удалять его самостоятельно. Лучше обратится за квалифицированной медицинской помощью.