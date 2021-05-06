15.4 C
Рязань
Четверг, 6 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости Рязани

Рязанцам напомнили об опасности клещей

7info7
- Advertisement -

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало напоминание о болезнях, которые могут последовать после укусов клещей.

Поражают центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, а также негативно влияют на опорно-двигательный аппарат клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Чтобы избежать заражения, стоит придерживаться правил, которые не допустят укуса насекомого.

  • Выезжая на природу, надевайте одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей;
  • Вернувшись домой, осматривайте кожные покровы;
  • Не приносите букеты лесных растений в дом. Там могут находиться клещи;
  • После прогулки осматривайте домашних животных;
  • При выезде на отдых выбирайте место без травянистого покрова и зарослей.

Специалисты предупреждают: если вы обнаружили на своем теле клеща, не стоит удалять его самостоятельно. Лучше обратится за квалифицированной медицинской помощью.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]