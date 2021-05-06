Рязанцам напомнили об опасности клещей

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало напоминание о болезнях, которые могут последовать после укусов клещей.
Поражают центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, а также негативно влияют на опорно-двигательный аппарат клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Чтобы избежать заражения, стоит придерживаться правил, которые не допустят укуса насекомого.
- Выезжая на природу, надевайте одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие от заползания клещей;
- Вернувшись домой, осматривайте кожные покровы;
- Не приносите букеты лесных растений в дом. Там могут находиться клещи;
- После прогулки осматривайте домашних животных;
- При выезде на отдых выбирайте место без травянистого покрова и зарослей.
Специалисты предупреждают: если вы обнаружили на своем теле клеща, не стоит удалять его самостоятельно. Лучше обратится за квалифицированной медицинской помощью.