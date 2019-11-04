Юлия Рокотянская: Главная сила россиян в духовной сплочённости и преданности Отечеству

Поздравление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Юлии Рокотянской с Днём народного единства.



Уважаемые рязанцы!



Примите мои искренние поздравления с Днем народного единства!



Наша Россия – необъятная, свободная и многонациональная страна. Главная сила россиян в духовной сплочённости и преданности Отечеству. В трудные времена мы плечом к плечу встаем на защиту Родины, в мирные годы – вместе достигаем небывалых высот в промышленности, науке, искусстве, социальной сфере. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться!



Давайте не забывать прошлое и с уверенностью смотреть в будущее, зная, что нам по плечу самые грандиозные цели и смелые проекты.

Дорогие земляки, желаю вам уверенности в своих силах, энергии и успехов. Пусть все рязанские семьи будут крепкие, дружные и счастливые!

