В Рязанском районе прошёл IV агрофестиваль «Рязанский караваец»

В субботу, 24 августа, близ села Кораблино состоялся четвёртый агрофестиваль «Рязанский караваец», посвящённый 90-летию Рязанского района. Сердечно поздравила жителей района с праздником первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Об этом сообщил сайт Рязанского района.



– Гордость района – его жители. Именно вы создаёте комфортную среду, где растёт счастливое поколение, – отметила Анна Рослякова. – Низкий вам поклон. С праздником!



В торжественной обстановке глава администрации Наталья Жунёва наградила лучших тружеников благодарственными письмами за вклад в развитие района. А также Знаком губернатора «240 лет Рязанской области» были отмечены глава администрации Окского поселения Александр Трушин и глава администрации Льговского поселения Вера Кошелева. Депутат Рязанской областной Думы Георгий Свид поздравил гостей праздника, пожелав им процветания и благополучия.



Соревнования мотоблокеров дали старт празднику. С самого утра работали точки сувенирной продукции, выставка-ярмарка изделий народного творчества и различные мастер-классы. В этом году организаторы подготовили увлекательную детскую площадки. Так, можно было расписать имбирные пряники, познакомиться с героями «Простоквашино», устроить танцы и много другое!



Фестиваль вновь предстал в виде квеста «От зерна до каравайца» и включал в себя 9 интерактивных площадок. В нём приняли участие более 20 семей из Рязанской, Московской и Калужской областей. Участникам необходимо было собрать весь набор ингредиентов для приготовления тонкого блинчика. Авторы самых румяных и вкусных каравайцев получили ценные призы.



– Мы участвуем в квесте второй раз. Очень рады, что в этом году он семейный: появилась возможность взять с собой детей, – рассказывает семья победителей Чудининых из Заокского, – Мы не пропустили ни одного фестиваля, приезжали все четыре года. В прошлом году фестиваль приобрёл совершенно другой облик: здесь стало намного интереснее. Больше всего нам понравился караваец-квест. Очень много интерактивных площадок, где можно поиграть детям. Это очень здорово. Спасибо организаторам за такой удивительный праздник!



Важное новшество этого года – информационно-познавательная площадка «Горький хлеб войны». Специально для фестиваля приготовили фронтовой, блокадный, тыловой и хлеб оккупированных территорий по рецептам военного времени. Тем, кто отважился, была предложена дегустация.



Не обошелся праздник без традиционного парада каравайцев и благотворительного аукциона. Кульминацией стал концерт творческого коллектива «Лейся, песня-70х».

