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В Рязанской области построят современный тепличный комплекс за 12 млрд рублей

В среду, 4 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Рязанские овощи» Дмитрием Богатовым. В обсуждении принял участие генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов. Они поговорили о ходе реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса в Рыбновском районе.

На реализацию этого проекта потребуется 12 млрд рублей, сообщает сайт регионального правительства. Современный тепличный комплекс разместится на участке 100 га, площадь теплиц займёт 46 га.

Губернатор отметил, что данный проект очень важен для области.

– Это существенное вливание в экономику региона, сотни новых рабочих мест. Для успешной реализации проекта необходимо иметь актуальные данные о его текущем состоянии, понимание того, какие совместные усилия необходимо предпринять для решения проблемных вопросов, – подчеркнул Николай Любимов.

Дмитрий Богатов рассказал, что 1-я очередь комбината на участке 25 га была запущена в июле. Объем инвестиций в неё составил 3,77 млрд рублей. В сентябре начнутся работы по строительству второй очереди площадью 17 га.
Завершить строительство планируется в 2021 году. Тепличный комплекс спроектирован по новейшим технологиям пятого поколения с применением системы UltraClima и включает в себя малообъемную технологию выращивания культур, капельную систему полива и питания культур, автоматическое управление микроклиматом теплицы.

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