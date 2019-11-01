В Рязанской области отремонтировали дорогу, связывающую три района



В Рязанской области завершён капитальный ремонт автодороги Юрино — Нижнее Мальцево в Сасовском районе. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.

Работы на участке протяжённостью 7,9 км проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автодорога Юрино – Нижнее Мальцево –связывает три района: Сасовский, Шацкий и Чучковский. На протяжении нескольких лет участок находился в аварийном состоянии.

В ходе ремонта, в частности, установлено 4,8 км барьерного ограждения и дорожные знаки, капитально отремонтирован семиметровый мост и нанесена разметка из износостойких материалов.

Основные работы, в том числе укладка нового покрытия, были окончены в октябре. После устранения некоторых недочётов, выявленных специалистами «Дирекции дорог Рязанской области», претензий к качеству проведённых на объекте работ у заказчика нет. Глава Минтранса Вадим Решетник поблагодарил подрядчиков за профессионально выполненную работу.