На главную Рязань В Рязанской области отремонтировали дорогу, связывающую три района
Рязань

В Рязанской области отремонтировали дорогу, связывающую три района


В Рязанской области завершён капитальный ремонт автодороги Юрино — Нижнее Мальцево в Сасовском районе. Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области.
Работы на участке протяжённостью 7,9 км проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автодорога Юрино – Нижнее Мальцево –связывает три района: Сасовский, Шацкий и Чучковский. На протяжении нескольких лет участок находился в аварийном состоянии.
В ходе ремонта, в частности, установлено 4,8 км барьерного ограждения и дорожные знаки, капитально отремонтирован семиметровый мост и нанесена разметка из износостойких материалов.
Основные работы, в том числе укладка нового покрытия, были окончены в октябре. После устранения некоторых недочётов, выявленных специалистами «Дирекции дорог Рязанской области», претензий к качеству проведённых на объекте работ у заказчика нет. Глава Минтранса Вадим Решетник поблагодарил подрядчиков за профессионально выполненную работу.

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