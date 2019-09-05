В Рязани завершается череда праздников на Почтовой

В пятницу, 6 сентября, проект «Фестивальное лето» завершит сезон на улице Почтовой. Последний в этом году праздник будет называться «Привет, студент!». Начнётся он в 18.00.

Вузы и ссузы Рязани представят свои площадки, где можно будет познакомиться с демонстрационными роликами о жизни и работе колледжей и вузов города. Студенты проведут мастер-классы по будущим специальностям и увлекательные презентации своего учебного заведения.

Победители конкурса «Моё лето в Рязани» получат памятные подарки, сообщает сайт администрации.

На главной сцене выступят творческие коллективы и солисты высших, средних профессиональных учреждений.