В Рязани возобновляется дезинфекция детских площадок и остановок

В пятницу, 3 апреля, в Рязани возобновится дезинфекция детских и спортивных площадок, а также остановочных павильонов. Обработка будет вестись специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

С 10.30 работы будут проводить бригады и техника Дирекции благоустройства города, а также машины и сотрудники МЧС России по Рязанской области. Об этом сообщает сайт администрации города.

Рязанцев просят не стоять рядом во время обработки комплексов. Это особенно опасно для людей, страдающих аллергией и астмой.

Работа общественного транспорта во время обработки остановок не будет ограничена, но автобусы и троллейбусы будут останавливаться на некотором отдалении от комплексов.