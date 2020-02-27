В Рязани стартовал Международный творческий конкурс «Солнечный зайчик»

В среду, 26 февраля, в Рязани стартовал 28-й Международный конкурс детского и молодежного творчества «Солнечный зайчик». В этом году за победу в конкурсе будут бороться свыше 1000 человек из Рязани, Москвы, Тулы, Коломны, Воскресенска, Тамбова и других городов, а также из Республики Беларусь.

Гостей и участников церемонии открытия приветствовал заместитель начальника управления культуры администрации города Рязани Михаил Тихонский.

– Пусть следующие три дня будут озарены улыбками, светом, настоящим солнцем. А главной победой для каждого из вас станет новый опыт. Пусть ваши сердца завоюют много поклонников и вы станете настоящими артистами. Всем успехов и поменьше переживаний, – пожелал он юным артистам.

Участники конкурса представят свои танцевальные и вокальные номера в различных номинациях.

Закрытие конкурса «Солнечный зайчик» и подведение итогов Международного конкурса состоятся 1 марта. В этот день состоится большой гала-концерт, в котором примут участие победители и гости фестиваля.