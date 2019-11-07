На главную Органы власти Администрация В Рязани решили изменить подход к благоустройству городских территорий
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

В Рязани решили изменить подход к благоустройству городских территорий

В Рязани решили изменить подход к благоустройству дворовых территорий. Этот вопрос обсуждался в среду, 6 ноября, на совещании по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани 2 883 двора, из них в настоящее время благоустроено 1 144. Срочный ремонт необходимо провести в 900 дворах. В этом году отремонтируют 19 объектов, на следующий год заявки подали 70 многоквартирных домов, то есть 32 дворовых территории.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что сначала нужно заасфальтировать территории и организовать освещение, а уже потом устанавливать игровое и спортивное оборудование и заниматься дальнейшим эстетическим преображением пространства.

– Задача администрации – благоустроить как можно больше дворов. В ближайшее время необходимо внести изменения в нормативные документы, чтобы в дальнейшем проводить работы более эффективно, возможно, поквартально, – отметила Сорокина.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства было поручено детально проработать этот вопрос.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»