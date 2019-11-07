В Рязани решили изменить подход к благоустройству городских территорий

В Рязани решили изменить подход к благоустройству дворовых территорий. Этот вопрос обсуждался в среду, 6 ноября, на совещании по вопросу реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани 2 883 двора, из них в настоящее время благоустроено 1 144. Срочный ремонт необходимо провести в 900 дворах. В этом году отремонтируют 19 объектов, на следующий год заявки подали 70 многоквартирных домов, то есть 32 дворовых территории.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что сначала нужно заасфальтировать территории и организовать освещение, а уже потом устанавливать игровое и спортивное оборудование и заниматься дальнейшим эстетическим преображением пространства.

– Задача администрации – благоустроить как можно больше дворов. В ближайшее время необходимо внести изменения в нормативные документы, чтобы в дальнейшем проводить работы более эффективно, возможно, поквартально, – отметила Сорокина.

Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства было поручено детально проработать этот вопрос.