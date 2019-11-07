В Сасове отметили День сотрудника органов внутренних дел праздничным концертом

В среду, 6 ноября, в Сасове отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник в городском МКЦ посетили представители городской и районной власти руководители правоохранительных органов, ветераны ОВД.

– Нам очень важно, чтобы массовые городские мероприятия проходили спокойно, чтобы не было неприятных инцидентов. На протяжении долгих лет межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» действительно выполняет свой долг профессионально и ответственно, – сказала глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.

К поздравлениям присоединились начальник МО МВД России «Сасовский», подполковник полиции Олег Ласуков, депутат Рязанской областной Думы Галина Гнускина, депутат сасовской гордумы Геннадий Манухин, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров, председатель советов ветеранов Сасовского ОВД Иван Коргутов.

Сотрудникам ОВД, отличившимся в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, вручили награды.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебных обязанностей.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.