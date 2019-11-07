На главную Рязань Общество В Сасове отметили День сотрудника органов внутренних дел праздничным концертом
РязаньОбщество

В Сасове отметили День сотрудника органов внутренних дел праздничным концертом

Фото: пресс-служба администрации города Сасово

В среду, 6 ноября, в Сасове отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник в городском МКЦ посетили представители городской и районной власти руководители правоохранительных органов, ветераны ОВД.

– Нам очень важно, чтобы массовые городские мероприятия проходили спокойно, чтобы не было неприятных инцидентов. На протяжении долгих лет межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» действительно выполняет свой долг профессионально и ответственно, – сказала глава администрации города Сасово Евгения Рубцова.

К поздравлениям присоединились начальник МО МВД России «Сасовский», подполковник полиции Олег Ласуков, депутат Рязанской областной Думы Галина Гнускина, депутат сасовской гордумы Геннадий Манухин, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров, председатель советов ветеранов Сасовского ОВД Иван Коргутов.

Сотрудникам ОВД, отличившимся в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, вручили награды.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебных обязанностей.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»