В Рязани отремонтировали ещё одну дорогу

Во вторник, 22 октября, в Рязани состоялась приёмка автодороги на улице 1-я Линия после капитального ремонта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь заменили асфальт, установили бордюрный камень, дорожные знаки, благоустроили тротуары и нанесли разметку. Для парковки автомобилей предусмотрены небольшие заездные карманы. Для исключения заезда автомобилей на тротуар подрядчики установят ограничивающие столбы.

В ходе осмотра объекта представители управления благоустройства города озвучили несколько незначительных замечаний, которые будут устранены подрядчиком в течение пяти рабочих дней.