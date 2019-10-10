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На территории ДДТ в Рязани может появиться проезд к новостройке

В Рязани на территории Детского дворца творчества может появиться проезд к новостройке. Эту информацию подтвердил глава Минстроя Рязанской области Вячеслав Меньшов в рамках публичного отчёта правительства 10 октября.

Он отметил, что вопрос ещё не решён, но подчеркнул, что будущий проезд «будет соответствовать всем нормативам».

Публичный отчёт проходит в пространстве «Точка кипения». О своей работе отчитываются зампред правительства Евгений Беленецкий и руководители профильного блока: глава Минстроя Вячеслав Меньшов, глава Минтранса Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и начальник главархитектуры Дмитрий Васильченко.

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