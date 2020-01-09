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В Рязани городские службы работают в усиленном режиме

В дни новогодних каникул в Рязани дороги и тротуары обрабатывали от гололёда пескосоляной смесью и специальным реагентом. Ежедневно в городе работали 228 человек и 86 единиц техники. В результате было вывезено более 700 кубических метров снега, 180 кубометров грунтовых наносов, убрано свыше 60 кубометров мусора.

В ночь на четверг, 9 января, снег убирали на улицах Ленина, Свободы, Радищева, Николодворянской, Полонского, Соборной, Первомайского проспекта, площади Ленина. К месту складирования вывезено 125 кубических метров снега, сообщает сайт администрации города.

Вечером работы будут продолжены. К ним привлекут 24 пескоразбрасывателя, 14 самосвалов, тракторы-щетки, погрузчики и другую технику.

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