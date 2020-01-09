Рязанцам рассказали, как отличить маршрутки, в которых сохранился льготный проезд

С 1 января в ряде маршруток перестал действовать льготный проезд. Как сообщает сайт администрации города, действие льготных карт «Умка» прекращено на маршрутах №№73, 98, 98а, 98б, 62, 62а, 65а, 95а, 77а, 77б, 66б, 66, 70, 82, 32, 57а.
Ещё на 380 маршрутках льготный проезд сохранился. Картами «Студенческая», «Школьная», «Льготная» можно расплачиваться во всех автобусах и троллейбусах Рязани, а также в маршрутках №№34, 41, 46, 47, 47б, 49, 53, 65, 68, 68а, 71, 71б, 73а, 75, 77, 85, 85б, 88, 95, 99.
Те маршруты, в которых льготный проезд отменили, дублируют следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок:
- №73 дублируется маршрутом №73а (12 автобусов);
- №№98, 98а, 98б дублируются автобусами маршрута №17 (20 автобусов);
- №№62, 62а дублируются автобусами маршрута №20 (10 автобусов);
- №65а дублируется маршрутом №65 (22 автобуса);
- №95а дублируется маршрутом №95 (24 автобуса);
- №№77а, 77б дублируются автобусными маршрутами №№77 (11 автобусов), 20 и троллейбусным №2;
- №№66, 66б дублируется троллейбусами маршрутов 8, 10;
- №70 дублируется троллейбусами маршрута №9, автобусами маршрута №71 (21 автобус);
- №82 дублируется троллейбусами маршрута №9;
- №32 дублируется троллейбусами маршрута №2;
- №57а дублируется маршрутом №13.
Отличить маршрутки, в которых действует льготный проезд, можно по наклейке на транспорте. Там, где действуют льготы, надпись «Плати безналично» размещена на синем фоне – значок круглый. На маршрутках, в которых карта не действует, надпись размещена на белом фоне – значок квадратный.