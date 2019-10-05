В Рязани библиотекари провели уборку в будущем сквере

В районе Недостоево сотрудники библиотек провели субботник. Об этом стало известно благодаря сообщениям от мэрии.

Библиотекари устроили уборку на территории будущего сквера неподалеку от филиала номер шесть. Там была скошена трава, обрезаны ветки, убран мусор. В мэрии отметили, что будущим летом данное место будет читальным залом под открытым небом. Кроме того, на этой территории будет площадка для различных мероприятий.

Место продолжат благоустраивать. Мероприятия по приведению в порядок будут осуществляться в весенний период. В них примут участие депутаты, школа №70 и «Политех».