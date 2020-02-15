В администрации Рязани прокомментировали жалобы на вонь в городе

Информация о жалобах на сильную вонь в Рязани была передана в министерство природопользования Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



Напомним, ранее появилась информация о том, что жительница города пожаловалась на сильный неприятный запах губернатору. На странице Николая Любимова она также написала, что не могла дозвониться до Управления по делам ГО и ЧС.



В администрации Рязани сообщили, что с 22.00 до 22.40 13 февраля на телефонной линии были проблемы. Затем она стала работать в нормальном режиме. До 7 утра 14 февраля было принято 12 звонков.

